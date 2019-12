Gustavo Alfaro reveló porqué Boca Juniors no cerró el fichaje de Paolo Guerrero a mediados del 2019, estratega del cuadro argentino lamentó que el delantero de la selección peruana no estuviese habilitado para la Copa Libertadores y eso complicó todo.

‘Buscamos un 9 por cielo y tierra. No pudimos traer a Paolo Guerrero porque ya había jugado Copa Libertadores. Quisimos traer un volante por izquierda, como en el caso de Acuña y Meza. No se pudo. Faltaron cosas para el equipo y tratamos de ir supliendo’, declaró Alfaro en conferencia de prensa tras el empate 1-1 de los ‘bosteros’ con Argentinos Juniors.

#Video Imperdible: en conferencia de prensa, Gustavo Alfaro habló de las problemáticas que tuvieron con cada refuerzo en Boca y opinó sobre el caso Paolo Guerrero. ¡Escuchá todo lo que dijo! https://t.co/oDGvtb2Neq — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2019

Paolo Guerrero le dio el triunfo 1-0 a Inter en el Brasileirao, así se vivió su gol a ras de cancha | VIDEO

El nombre de Paolo Guerrero cada vez suena con mayor fuerza en Argentina, el goleador es candidato número uno para ser el delantero principal de Boca Juniors en el 2020. El contacto entre jugador y directivos ‘xeneize’ ya se dio hace unos meses y para este periodo de fichajes se podría concretar.

‘Si Paolo Guerrero no jugaba esta edición de la Copa Libertadores, era el 9 de Boca Juniors. CONMEBOL también debería dejar la posibilidad de que los jugadores de una fase a otra puedan jugar en otro equipo. Contra esas circunstancias chocamos, no por falta de decisión. Hubo jugadores de Libertadores eliminados que no podés traer en la segunda parte y la Conmebol debe dar oportunidad de nutrirse a los equipos que siguen', agregó Alfaro a manera de crítica contra las bases de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

MÁS NOTICIAS

Vía GolPerú | Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO: fecha, hora y canal para VER la semifinal desde Matute

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: lo último y todo lo que debes saber sobre las semis de la Liga 1 Movistar

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: las novedades en el once de Pablo Bengoechea para duelo en Matute | FOTO

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Neka Vilchez busca entrada para semifinal en Matute a través de Twitter | FOTO

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Emanuel Herrera anuncia en Instagram que concentrará para duelo en Matute (FOTO)