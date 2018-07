Alexis Sánchez no viajó a Estados Unidos por problemas con su visa

El chileno Alexis Sánchez la pasa mal. El popular 'Chico Maravilla' no pudo acompañar a sus compañeros del Manchester United a la pretemporada que realizan en Estados Unidos debido a un problema con su visado, causando gran extrañeza en los medios ingleses.

POR RICARDO REYES ORTIZ

Según informa la BBC, el jugador chileno Alexis Sánchez no puede entrar a Estados Unidos por el delito fiscal que cometió cuando vivió en España. El delantero mapochino aceptó una condena de 16 meses, pero al no tener antecedentes no tuvo que ir a prisión. Pero las leyes norteamericanas señalan que una persona declarada culpable de fraude no puede obtener el visado para entrar al país.

Los abogados de Alexis Sánchez, quien se quedó en Inglaterra, ya vienen trabajan para solucionar su problema y así el jugador pueda incorporarse a la pretemporada de los 'Diablos rojos', con miras al inicio de la Premier League en agosto próximo.

Según el Mirror, Alexis Sánchez fue notificado de su problema con su visa, lo que le impidió embarcarse junto a sus compañeros. "Se entiende que el problema se relaciona con la decisión de Sánchez de aceptar una sentencia suspendida de 16 meses en España por fraude fiscal en febrero", señala el cita medio.

El periódico Manchester Evening News informa además que "si Alexis Sánchez no puede ingresar a Estados Unidos, el próximo partido disponible será el amistoso final del Manchester United ante el Bayern Múnich el próximo 5 de agosto, solo cinco días antes del partido inaugural de la Liga Premier".

Sin duda que este inconveniente haría que el atacante chileno pierda chance de ser titular en el inicio de la próxima liga inglesa.