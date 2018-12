Alexis Sánchez es considerado el peor futbolista del Manchester United

El delantero chileno Alexis Sánchez sigue de malas en el Manchester United. Luego de 11 meses en el equipo, ha sido considerado como uno de los peores de los 'Red Devils'. No rindió lo esperado, sin consolidares y en muchas ocasiones no fue tomado en cuenta por el entrenador José Mourinho, quien ya no seguirá a cargo del equipo.

"El fichaje de Alexis Sánchez no pareció el mejor en enero y casi un año después sigue siendo el caso. Es el jugador que más gana en el club, ahora está fuera con una lesión, tiene un gol en 12 partidos y constantemente ha sido incrustado al equipo a expensas de otros", se puede leer en el análisis realizado por el diario inglés Daily Mail.

No se sabe si Alexis Sánchez continuará en el Manchester United. Se rumoreó de un posible préstamos o venta cuando se abra el mercado de fichajes de inicio de año, pero todavía no hay nada confirmado. El chileno no es el único que es criticado, ya que Romelu Lukaku, de gran participación en Rusia 2018, también es señalado por bajo rendimiento.

