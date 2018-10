Alexandre Pato se vengó de Bressan cinco años después

El delantero brasileño Alexandre Pato escribió un polémico tuit burlándose de su compatriota Bressan, quien hizo el penal para la victoria de River Plate sobre Gremio en la Copa Libertadores.

La tensa situación entre ambos comentó en el 2013, cuando Alexandre Pato jugaba en Corinthians. El delantero quiso anotar un penal picando el balón, pero falló. Ahí fue cuando Bressan, en vez de celebrar el yerro, fue donde Pato y se burló en su cara.

Cinco años después, Alexandre Pato escribió en su Twitter: "¡Bressan! ¿Te estás riendo ahora? Jajajaja, qué buena canción... lo que se siembra, se recoge".

O Bressan!!! ta rindo agora??? Hahahaha velha música : what goes around... comes around pic.twitter.com/vRaKjnqP83