Alexandra Hörler destruye a Cecilia Chacón por celebrar designación de Mercedes Aráoz: "¿No les da vergüenza? | FOTO

La periodista Alexandra Hörler criticó en sus redes sociales la designación de Mercedes Aráoz como presidenta del Perú y le mandó un contundente mensaje a la excongresista Cecilia Chacón por celebrarlo.

"De esa forma?? Qué viva el Perú cuando somos una vergüenza mundial? No les da vergüenza propociar esto? No les da vergüenza llevarnos a esto? Nosotros les damos de comer y ustedes nos joden. Ojalá no regresen nunca, porque a uds no les interesa el país", escribió Alexandra Hörler en Twitter.

Recordemos que los parlamentarios decidieron designar a Mercedes Aráoz como presidente del Perú, pese a que Martín Vizcarra disolviera el Congreso el lunes.