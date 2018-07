Alex Ferguson y el emotivo video tras superar su hemorragia cerebral

Más que agradecimientos. El británico Alex Ferguson reapareció luego de casi 3 meses tras sufrir una grave hemorragia cerebral que lo alejó por completo del mundo del fútbol, el ex director técnico del Manchester United, se tomó el tiempo de grabar un video y agradecer a todo el personal que lo atendió y aceleró su recuperación en el hospital donde se encontraba internado.

El recordado DT de 76 años, fue intervenido en mayo de este año y fue sometido a una operación urgente debido a que venía teniendo una hemorragia cerebral. El video de Ferguson ya se ha hecho viral a nivel mundial, el escocés se refirió a todo lo que vivió en estos dos últimos meses. "Quiero agradecer al personal médico de los hospitales Macclesfield y Salford Royal. Si no fuera por ellos no estaría sentado aquí" expresó sentado en un sillón.

Finalmente, el longevo ex entrenador del Manchester United no dejó pasar la oportunidad de saludar al club que dirgió por años y le deseó lo mejor en la temporada. "Mientras tanto, todo lo mejor para José (Mourinho, el actual entrenador) y los jugadores", expresó. Alex Ferguson se encuentra en buenas condiciones de salud y espera volver lo más pronto posible al Old Trafford solo a ver los partidos del equipo.

