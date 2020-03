En la Premier League se toman medidas por el coronavirus. A punto estuvo Liverpool de vivir otro tropiezo en su bache particular en el torneo local ya que despertó a tiempo ante el Bournemouth para remontar (2-1) y aumentar su ánimo a tres días de recibir al Atlético de Madrid por la vuelta de octavos de la Champions League.

Previo al choque que se llevó a cabo en Anfield por el Liverpool vs. Bournemouth, los jugadores de ambos equipos solo se saludaron con gestos con la mirada y palabras ya que no estrecharon manos. Esto se debió a que la Federación Inglesa (FA) recomendó que los futbolistas no estrechen manos, todo a modo de prevención por el coronavirus.

El Liverpool de Jürgen Klop, que perdió la jornada pasada con Watford y los eliminó el Chelsea de la Copa, se temían lo peor a pocos minutos de comenzar el encuentro de este sábado. Callum Wilson, a los nueve minutos, adelantó al Bournemouth en una jugada en la que Joe Gomez pecó de inocencia. El inglés se dejó robar la cartera y los ‘Cherries’ construyeron una jugada que terminó con Wilson empujando a la red.

La Premier, en alerta por el coronavirus

Alarmas en Anfield que Mohamed Salah y Sadio Mané se encargaron de apagar antes del descanso. El egipcio puso el empate tras una terrible pérdida de balón en la salida del Bournemouth. Mané recuperó el esférico, se la dejó a Salah y este, tras un control defectuoso, definió raso con la zurda.

Además, hay que tener en cuenta que también se estudia la prohibición de personas mayores a los 70 años de edad (grupo más propenso a contagiarse) en los estadios de la Premier League. El coronavirus no cree en nadie y ya se toman decisiones importantes al respecto.

(Con información de EFE)

Ronaldinho fue detenido en Paraguay por falsificación de documentos.

