Agüero y sus fuertes declaraciones tras conocer que no fue convocado

Sergio Agüero no se quedó callado tras conocer que Lionel Scaloni no lo tendría en cuenta para los amistosos de la selección Argentina programados para marzo. El 'Kun' aseguró que no tiene problemas con ningún compañero, negando los rumores que circulan en algunos medios.

'Kun' fuera de la selección

'Sé que se habló mucho en Argentina, pero prefiero ser respetuoso. Yo no tengo problemas con nadie. Como todo argentino quiero estar en la Selección, pero intento estar tranquilo yo mismo. Sé que se habló mucho sobre esto en Argentina, pero prefiero ser respetuoso y los que están puedan hacer lo mejor para la Selección. Yo no tengo problemas con nadie e intento hacer lo mejor para mi club', comentó Agüero desde Manchester.

Lionel Scaloni anunció una lista previa de convocados para los partidos amistosos ante Venezuela y Marruecos, entre todos resalta el nombre de Lionel Messi, quien no juega un partido con la 'albiceleste' desde el Mundial Rusia 2018.

Entre las nuevas presencias destacan el delantero de River Plate Matías Suárez, el volante Domingo Blanco y el defensa Lisandro Martínez -revelación de la Superliga con Defensa y Justicia.