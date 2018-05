Agüero: "Si yo fuera Biglia, lo esperaría en el túnel y le diría de todo"

El rodillazo de Alejandro 'Papu' Gómez a Lucas Biglia durante el partido del AC Milan ante Atalanta por la Serie A ha desatado la polémica entre los mismos jugadores de la selección argentina. Uno de los que comentó la dura entrada fue Sergio Agüero, quien durante una entrevista a TyC Sports reveló que de haber sido él el lesionado esperaba a su rival para encararlo.

"Si yo fuera Lucas Biglia me calentaría, lo esperaría en el túnel y le diría de todo", lanzó el 'Kun'. El delantero de la selección argentina también apuntó que no se quedaría con la duda y buscaría al 'Papu'. "Iría para preguntarle si fue de mala intención o no... lo apretaría", reveló Sergio Agüero.

El 'Kun' ya entrena con la selección argentina en el predio de Ezeiza y sorprende con la rápida recuperación de su rodilla a un mes de su operación. Sergio Agüero comandará el ataque albiceleste con Lionel Messi y es uno de las principales cartas gol de Jorge Sampaoli.

LEE TAMBIÉN: