El brote del coronavirus hizo que el calendario de la UEFA Champions League se interrumpiera en marzo a nivel mundial, lo que llevó hizo creer a varios amantes del fútbol que ningún equipo se alce con la corona de la temporada 2019-20. No te pierdas ningún detalles sobre los horarios y canales de TV para el Real Madrid vs Manchester City y Juventus vs Lyon.

Pero, siempre que hay bajas, emerge una buena noticia. La Liga de Campeones se vuelve con un formato distinto y con la emoción a flote.

Los partidos de vuelta de los octavos de final se reanudará según lo programado con Juventus, Manchester City, Bayern y Barcelona como locales de los cotejos en sus estadios locales, pero ya en cuartos de final y semifinales se desarrollarán bajo un nuevo formato y se jugarán en Lisboa, Portugal. La final de la Champions League será el 23 de agosto también tendrá lugar en Lisboa, también.

UEFA Champions League [octavos de final]:

Viernes 7 de agosto 2 pm (Per-Col-Ecu), 3 pm (Chi), 4 pm (Ar-Uru)

Juventus vs. Lyon (ida: 0-1) vía FOX SPORTS

#ChampionsLeague 2020



Vuelta 8vos de Final:



🇪🇸 Real Madrid 🏆x13

🇪🇸 Barcelona🏆x5

🇩🇪 Bayern 🏆x5

🇮🇹 Juventus 🏆x2

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 🏆

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

🇮🇹 Napoli

🇫🇷 Lyon



Ya en 4tos de Final:



🇪🇸 Atleti

🇫🇷 PSG

🇮🇹 Atalanta

🇩🇪 RB Leipzig pic.twitter.com/sVqWOIgUi0 — Xavi (@XaviSol_) August 7, 2020

Manchester City vs. Real Madrid (ida 2-1) vía ESPN 2

Sábado 8 de agosto 2 pm (Per-Col-Ecu), 3 pm (Chi), 4 pm (Ar-Uru)

Bayern vs. Chelsea (ida: 3-0) vía Fox Sports

¡VUELVE LA #CHAMPIONSxESPN! Regresa el torneo más prestigioso de Europa y en nuestras señales te traemos los mejores partidos. ¡Por #ESPN2!



⚽ Hoy, Manchester City-Real Madrid



⚽ Mañana, Barcelona-Napoli



¡Sumate! pic.twitter.com/cl2h0KlvQE — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2020

Barcelona vs. Napoli (ida: 1-1) ví ESPN 2

Entonces, estos tiempos de covid-19 ya no serán los mismos pues vuelve el deporte más hermoso del mundo para olvidar aunque sea por algunas horas. Así que disfrutemos.

