¿Messi vs. Cristiano? | Argentina analiza dejar la Copa América para jugar la Liga de Naciones | VIDEO

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) retomará la propuesta que le hizo llegarla UEFA para jugar la Liga de las Naciones. Malestar de los albicelestes por los errores arbitrales sufridos durante la Copa América 2019 han revivido esa posibilidad.

AFA recibió propuesta en febrero

AFA comenzaron a analizar la posibilidad de reflotar una vieja propuesta que había llegado desde la UEFA en febrero de este año, en ocasión de la Cumbre Ejecutiva de FIFA, en Roma a Claudio Tapia le ofrecieron que la AFA se sume a la Liga de las Naciones 2020/21.

Por reglamento, Argentina tendría que arrancar en el Grupo D junto a San Marino, Liechtenstein, Malta, Andorra, Luxemburgo y Gibraltar, entre otros. Autoridades de AFA desempolvaron la propuesta para un torneo que comenzará en septiembre de 2020.

Como se recuerda, la AFA envió un descargo a la Conmebol y asegurando que Argentina fue perjudicada en la Copa América Brasil 2019. 'Dicha reflexión encuentra sustento en todas las irregularidades advertidas antes y durante el mencionado partido (vs Brasil), donde ha quedado evidenciado que la selección nacional fue claramente perjudicada por el cuerpo arbitral encabezado por árbitro Roddy Zambrano durante todo le desarrollo del partido. En particular, por la no utilización del VAR en dos jugadas concretas que hubiesen, sin dudas, revertido el resultado final', dice el texto.

