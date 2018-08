Adolfo Gaich, el 'Lewandowski' sudamericano que ilusiona a toda Argentina

Mientras que los dirigentes de la AFA todavía no definen quién será la persona que asuma el mando de la selección adulta de Argentina, la Sub 20 de ese país está compitiendo en el torneo de L'Alcúdia, en donde, hasta el momento, le va bien. Y la figura que está destacando por encima del resto es Adolfo Gaich, a quien ya lo llaman el "Lewandowski" argentino.

El espigado delantero de 190 centímetros ya marcó tres goles en el citado certamen y está acaparando la atención por su buen juego y eficacia de cara al arco contrario. En el 2014 llegó a San Lorenzo de Almagro y acaba de firmar contrato profesional para estar vinculado a los 'cuervos' hasta mediados de 2021. Los del 'Ciclón' le ven un gran potencial.

A pesar de su talla, el 'Tanque', como así lo llaman en el ámbito futbolístico, asegura que su mayor fortaleza no es el juego aéreo.

"Mi fuerte no es el juego aéreo, a pesar de la altura. Y no me considero lento. Me gusta retroceder a tomar contacto con la pelota", precisó Adolfo Gaich, a la vez que comentó que el polaco Robert Lewandowski es su referente. "Me gusta mucho Lewandowski, me identifico con él", señaló.