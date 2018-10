AC Milan saludó al peruano Víctor Benítez, campeón de Champions League

Víctor Martínez es una leyenda para el fútbol peruano. El 'Conejo', como lo conocieron en su época de futbolista, ha cumplido 82 años y AC Milan lo ha saludado por esta fecha especial.

"Víctor Benítez cumple 82 años hoy: fue parte del equipo que llevó a casa la Copa de Europa en 1963", publicó AC Milan en sus redes sociales, acompañado de una foto del 'Conejo', quien en 2016 retornó a las instalaciones del club gracias a una campaña comercial.

El exjugador perteneció a AC Milan durante dos etapas: 1962-64 y 1964-65. Además, es el primer jugador peruano en campeonar la Champions League en el año 1963, rompiendo el bicampeonato del Benfica que era el club sensación por aquel entonces. Además, esta fue la primera de las 7 'Orejonas' que tienen los rossoneros en su haber.

Victor Benítez turns 82 today: he was part of the team that brought home the European Cup in 1963

Oggi Victor Benítez, Campione d'Europa nel 1963, compie 82 anni pic.twitter.com/RQKIYknXTn