AC Milan anunció los fichajes de dos mundialistas

El Milan ha comenzado a reforzarse para volver a ser un equipo competitivo y que pelee por los grandes títulos. Por ello, anunció la llegada de dos Mundiales: el arquero español Pepe Reina y el lateral Ivan Strinic.

A través de su cuenta de Twitter, el Milan confirmó los fichajes de Pepe Reina, del Napoli, e Ivan Strinic de la Sampdoria. Ambos jugadores llegan en condición libre, ya que no renovaron con sus equipos.

Pepe Reina estuvo con la selección española en Rusia 2018, que quedó eliminada ante el anfitrión en octavos de final. Mientras que Ivan Strinic aún continúa participando en el Mundial con la selección de Croacia.

Ufficiale: @PReina25 e Strinic sono rossoneri https://t.co/rFG5nw6jUy

Official: Reina and Strinic are Rossoneri https://t.co/UCPu1PZ484#weareacmilan pic.twitter.com/YlXQ6GZGhW