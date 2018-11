Abren investigación en México contra Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona será investigado por la Comisión Disciplinaria del Ascenso MX debido a unas fuertes declaraciones del entrenador argentino en contra del árbitro del partido ante Atlético San Luis, Alan Martínez.

Esta investigación ha sido solicitada por la Comisión de Árbitros del Ascenso MX debido a las siguientes afirmaciones: "Que me gane el árbitro no me gusta, que me ganen en la cancha. Me voy a apenado, te entre el miedo de que te van a cobrar cualquier cosa, el juez tiró nuestro trabajo semanal por la borda. Ya lo dije: siguen sin encontrar el libro. Lo que hizo este árbitro no es de una buena persona", dijo el 'Pelusa'.

Pero eso no fue todo y continuó: "Nos amonestó a todos los jugadores nuestros que pasaban al lado. No quiero hablar mucho de él…no quiero remontarme a tiempos de Codesal, porque si sigo hablando, diría barbaridades. Que vean el partido autoridades y aceptaría mi error, pero el equivocado esta vez fue el árbitro, que estuvo en contra de Dorados", finalizó Diego Maradona.

La posible sanción se daría a conocer en los próximos días. Mientras tanto, Diego Maradona deberá disputar el partido de ida por los cuartos de final del Ascenso MX ante Mineros de Zacatecas, a quien ya venció en la etapa regular.

LEE ADEMÁS