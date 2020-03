Ronaldinho y su detención siguen causando revuelo a nivel internacional. Esta vez, uno de los abogados del exjugador del Barcelona, lo ‘defendió’ con una insólita declaración, donde afirmaba que Ronaldinho “es tonto”.

Sí, aunque parezca increíble, el abogado Adolfo Marín utilizó esas palabras para referirse a Ronaldinho: “La justicia no ha considerado que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito, porque no entendía que eran documentos falsos. Él es tonto”, indicó el abogado.

Además, fue defendido por Sergio Queiroz, quien señaló que fue desmedido esposar a los detenidos: “Es absurdo. Ellos no presentan ningún riesgo de agresión o de fuga a las autoridades policiales”, dijo para The Associated Press. “Esta humillación infringe los derechos humanos. Las autoridades están haciendo un circo para poder utilizar su imagen políticamente”.

La declaración de Ronaldinho

Ronaldinho compareció el sábado por la mañana en Asunción a una audiencia de imposición de medidas, luego de que el retirado astro brasileño del fútbol fue arrestado la víspera bajo sospechas de que ingresó al país con documentación falsa.

El jugador de 39 años y su hermano Roberto Assis fueron arrestados la noche del viernes en un hotel de la capital de Paraguay. Ambos aparecieron el sábado esposados y Ronaldinho trataba de ocultar las esposas bajo un trozo de tela lila.