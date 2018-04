Ysrael Zúñiga confirma su retiro a fin de año

El delantero de Melgar, Ysrael Zúñiga, confirmó su retiro cuando finalice la actual temporada.

"Este año definitivamente me retiro. Ya es hora, luego iré a mirar los partidos, en agosto cumplo 42 años. Gracias a Dios las cosas salieron bien, me hubiese encantado haber jugado un mundial, sí", dijo Ysrael Zúñiga en Superdeporte.

"Me trataron bien en todos los clubes donde estuve. En Melgar, en Aurich, en Cristal, de todos guardo un grato recuerdo. Me hice hincha de todos los equipos donde he jugado, de Bolognesi, de la 'U', de Melgar, me siento muy involucrado", añadió.

Su futuro

"Me encanta el fútbol, he estudiado para entrenador, para gerencia deportiva, derecho deportivo también, pero una vez que deje de jugar, veré qué decido hacer, aunque aparte del fútbol también hago otras cosas", señaló.