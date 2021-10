Ysrael Zúñiga está atravesando el peor momento de su vida. Ni siquiera las terribles lesiones que sufrió en su carrera profesional se pueden comparar con lo que está viviendo en estos momentos: su libertad corre serio riesgo y el prestigio ganado parece desvanecerse. El ídolo del FBC Melgar ha sido involucrado en una supuesta organización criminal que operaba en Arequipa.

El ‘Cachete’ Zúñiga, que se desempeñaba como consejero regional en la ‘Ciudad Blanca’, ha sido señalado de formar parte de la presunta red ‘Los hijos del cóndor’, liderada por el gobernador Elmer Cáceres Llica.

El último viernes, se realizó una audiencia y allí el ídolo arequipeño volvió a clamar inocencia. Aseguró, además, que esas acusaciones le han destruido la vida y juró por su familia que no ha ganado ni un solo sol de manera ilícita.

“Me costó 26 años hacerme de un nombre, para que simplemente porque dicen o hacen alusión, se destruye mi vida. Les juro por mis hijos y mi familia que en ningún momento me han ofrecido ni he aceptado nada”, expresó durante la audiencia de apelación.

“Tengo 45 años y no le he robado un sol a nadie. Me duele y me quedo sorprendido de que aseguren lo contrario”, añadió el exfutbolista, a quien la Fiscalía acusa de cometer los delitos de organización criminal y cohecho pasivo impropio en concurso real. La imputación, según informó el portal El Búho, “es por aceptar de manera directa e indirecta los ofrecimientos del gobernador a cambio de servir a sus intereses. El ‘Cachete’ Zuñiga habría formado parte de la organización criminal desde el 2021, luego que se retirara el consejero Miguel Guzmán al no haber sido elegido presidente del Consejo Regional”.

El abogado del ‘Cachete’, Joseph Trujillo, ha solicitado al juez que ve este caso que revoque la detención preliminar en su contra debido a que no hay pruebas que lo incriminen. ¿Recuperará su libertad?

