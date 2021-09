El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, señaló que su compañero Oslimg Mora debería ser convocado a la selección peruana en lugar de Aldo Corzo. Sin embargo, esto generó mucha polémico y el futbolista de la ‘Bicolor’, Yoshimar Yotún, no estuvo de acuerdo con lo dicho.

A los pocos minutos de haberse hecho viral lo dicho por Hernán Barcos, Yoshimar Yotún publicó un par de historias en Instagram. “Cada payaso en el fútbol”, escribió primero.

Yoshimar Yotún recalcó la razón de su historia: “El comentario anterior es de Perú”.

Hernán Barcos calificó de “comentario infeliz” lo que dijo sobre Aldo Corzo

Los hinchas de Alianza Lima siempre esperan ansiosos las transmisiones en vivo que realiza Hernán Barcos después de los triunfos del equipo en la Liga 1. La tradición o costumbre se repitió apenas concluyó el partido contra Cusco FC de este viernes. El ‘Pirata’ marcó los dos goles del triunfo y había razones de sobra para compartir con los seguidores.

Todo andaba bien en el vestuario del estadio Alberto Gallardo hasta que el argentino se acercó a su compañero Oslimg Mora y soltó un comentario que le vinculó con la selección peruana. Pero, al mismo tiempo, el ‘9’ insinuó que el defensa merece aquel espacio en lugar de Aldo Corzo, habitual convocado por Ricardo Gareca.

Aquella declaración del ‘Pirata’ Barcos se viralizó en las redes sociales y se armó gran una discusión. Entonces, con la cabeza fría, el experimentado futbolista dio la cara para admitir el error cometido. Por ello, el goleador de Alianza Lima envió un mensaje al lateral derecho de Universitario de Deportes.

“Quiero pedirle disculpas a Aldo Corzo. Hoy dije un comentario que Oslimg (Mora) está para la selección, que no me digan que Corzo y no sé qué… Fue un comentario fuera de lugar y no lo dije pensando ni queriendo perjudicar a Aldo Corzo”, expresó el ex Liga de Quito en una conversación con el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

En la misma línea, el argentino destacó algunos aspectos del marcador de la Blanquirroja y reiteró que lo expresado estuvo errado. “Por el contrario, sé que es un gran profesional, me tocó enfrentarlo y por comentarios sé que es un gran profesional, no tengo nada en contra de él. Fue comentario infeliz, lamentablemente”, concluyó.