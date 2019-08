Yahaira Plasencia habla de Farfán y del video íntimo que circula en redes: "Es para vender" | VIDEO

Una vez más, Yahaira Plasencia fue interrogada respecto a su situación sentimental, donde se le ha visto saliendo del departamento de Jefferson Farfán pero aún no salen a la luz imágenes de ambos juntos.

“Estoy súper tranquila. Antes me podría estresar, pero ahora estoy tan enfocada en mi carrera que no le tomo importancia. No veo ni televisión. El día que salga con alguien, ya se van a enterar”, indicó la cantante en 'América Espectáculos'. Además, añadió lo siguiente: “No he dicho nada, él tampoco. Ese tema pertenece a mi vida privada y no pienso hablarlo con nadie”, sostuvo.

“La gente puede especular lo que desee. Sé lo que pasa y estoy tranquila”, afirmó Yahaira respecto a las imágenes donde se le ve saliendo del departamento de la 'Foquita'.

Respecto al supuesto video íntimo con Coto Hernández, la cantante afirmó: "Siempre van a existir ese tipo de personas. No quiero hablar del tema porque es peor. Van a lucrar más con lo que están haciendo. Si he salido o no con alguien, pertenece a mi vida privada. No voy a estar lucrando con eso, no vivo de eso”, dijo Yahaira.

“Una conductora lo dijo a nivel nacional y al siguiente día se rectificó y dijo que no tenía nada de malo. Es para vender, es para su rating. Si voy a empezar a demandar, voy a demandar a todo el mundo y qué aburrido y que gastadera de dinero, mejor lo invierto en mi carrera”, sentenció la cantante.