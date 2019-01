Willyam Mimbela confesó no saber nada sobre su supuesto pase a Belgrano

No sabe nada. El jugador de Unión Comercio, Willyam Mimbela, estuvo en boca de todos durante las últimas horas y es que trascendió una transmisión sobre su posible llegada al histórico Belgrano de Argentina. Sin embargo, el propio jugador confesó no estar enterado de ninguna oferta.

"Por ustedes recién me estoy enterando que podría ir a Belgrano de Córdoba, pero conmigo nadie se comunicó y mi representante, Elio Casareto, tampoco me dijo nada. No sé si ese tema lo esté manejando el propio club, sin embargo tampoco me dijeron ni una sola palabra", confesó Mimbela para el portal web de Ovación.

Asimismo, el volante de 26 años mostró su deseo de salir al extranjero una vez más en su carrera futbolística. "No niego que me encantaría volver a jugar en el extranjero pero, por ahora, solo sé que soy jugador de Unión Comercio", agregó el jugador del 'Poderoso de Altomayo'.

Willyam Mimbela iniciará la pretemporada con Unión Comercio el próximo 15 de enero en Moyobamba. "Existe mucha ilusión en lo que puede hacer el equipo en este año", finalizó. El 'Chato' fue premiado en el 2018 por anotar el mejor gol del campeonato, el tanto lo logró en el estadio Nacional ante Sport Boys.

