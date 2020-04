Wilder Cartagena se encuentra en cuarentena en Argentina, pero por ello no deja de pensar en la selección peruana. El volante aseguró que desea volver a ser convocado a la bicolor.

“Si bien el profe no me dijo por qué no me llevó a la Copa América o por qué no estuve convocado en otros llamados. Sé el año pasado no tuve mucha continuidad. Creo que ese fue el factor. Ahora trato de dar lo mejor de mí y poder volver pronto a la Selección”, dijo Wilder Cartagena para la “Revista Blanquiazul”.

El futbolista también se refirió a lo que vivió durante el Mundial de Rusia 2018.

“Fue una experiencia inolvidable, llegar a un Mundial luego de 36 años y más aún jugar. A veces parecía todo un sueño lo que se vivía allí y estoy muy orgulloso de formar parte de ese grupo que hizo historia ahí”, contó.

Recordemos que Wilder Cartagena dejó Alianza Lima y este 2020 fichó por Godoy Cruz de Argentina.

LEE TAMBIÉN: