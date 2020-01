Wilder Cartagena no seguirá en Alianza Lima, club del cual es hincha y al que regresó en el 2019. El volante, del que hasta ahora no se sabe cuál será el club donde seguirá su carrera, decidió dedicarle un mensaje de agradecimiento a sus compañeros, a los que trabajan en el club y también a los hinchas.

El mensaje de Cartagena en Instagram

Me toca partir otra vez del club esta vez tranquilo y contento por muchos motivos. Extrañare muchísimo a mis compañeros( y se que ustedes también) ya que fueron momentos muy lindos que vivimos durante la temporada y les deseo lo mejor este año. Que puedan darnos la alegría a todo el pueblo blanquiazul de conseguir el título. También agradecer a todos los que trabajan en el club... me hicieron sentir lo que es volver a estar en CASA. A la hinchada decirles gracias por todo el apoyo que me dieron y me siguen dando, eso no me lo quita NADIE. Muchas gracias de verdad los llevare siempre presente. Sigamos apoyando los colores que eso es lo más importante. No se si algún día volveré... espero que si, aún tengo un sueño pendiente con esta camiseta. Lo que sí se es que nunca dejaré de ser BLANQUIAZUL. Un fuerte abrazo a todos Dios los bendiga #ARRIBAALIANZA

Wilder Cartagena fue pieza fundamental en el once de Pablo Bengoechea y también en la etapa de Miguel Ángel Russo. El volante era un habitual titular y estaba presente en los encuentros más importantes del cuadro blanquiazul. En el 2019 disputó un total de 30 encuentros en la Liga 1 y 5 por Copa Libertadores.

Ahora, Alianza Lima ha sumado algunos refuerzos en la posición donde se desempeñaba Wilder Cartagena: Josepmir Ballón y Carlos Ascues. Además, cuentan con Aldair Fuentes, quien también juega como volante de primera línea.

