En diálogo con radio Exitosa, Waldir Sáenz aseguró que si Daniel Ahmed no se iba de Alianza Lima, el hará lo imposible por sacarlo. “Si no se va, nosotros lo sacamos”. “Silvio, te lo digo a ti, si no se va, nosotros lo sacamos. Si Ahmed no se va, voy a ser el primero en dar la cara y haré lo imposible para que se vaya. Como hincha si toda esa gente no se va, la hinchada lo va a sacar. Si pudimos sacar un presidente porque no podemos sacar un presidente?”, manifestó el goleador histórico de Alianza.

“Ellos al tener las mayores acreencias no le da derecho a hacer y deshacer en el club. Si Alianza me debe entonces yo también puede ir a hacer lo que me da la gana a Matute”, agregó.

