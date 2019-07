Viral: el pescadazo del Cuto Guadalupe, Loco Vargas anciano y Asmir Young sacando pecho en el VAR Bocón | FOTOS

Un pescadazo para ‘Cuto’

Luis Guadalupe es todo un personaje y la sigue rompiendo fuera de las canchas. El popular ‘Tengo hambre’ posó con un tremendo mero traído, según él, desde Piura. El ex Universitario la hace linda con su restaurant en el Callao.

Cuando más vieja, mejor

No piensen mal, se trata de la piloto Gianna Velarde, quien le entró al FaceApp Challenge y al toque caló en los hinchas. La primera motera en disputar un Dakar está en nuestro ‘bobo’.

Ex de ‘Foquita’ incendia redes

La chica reality Ivana Yturbe, quien en el último verano fue la amiga íntima de Jefferson Farfán, volvió a calentar las redes sociales con una foto de infarto que posteó en su Instagram. La también modelo es una bomba sexy y sus fotos son furor entre los seguidores.

La reina del swing

Su nombre es Asmir Young y tuvo un breve paso por la exitosa agrupación Son Tentación. Ahora la rompe como solista y ha causado una revolución con sus posteos en Instagram.

Las ‘arrugas’ siguen al ‘Loco’

No pues, no nos referimos a las deudas millonarias del zurdo. No, no... Hablamos de la moda de ponerse viejito... Uno de los ex ‘Fantásticos’ le entró al juego y salió tremendo caramelo, mismo actor de cine. Uy xuxa...

‘Mudo’ pero sabroso

El Rodríguez bueno de la cremolada está en dieta estricta y full chamba para volver a jugar, pero se dio un ‘time’ para irse a comer un rico cebiche en su point favorito, siempre al lado del gran Augustito. Vale...