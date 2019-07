VIRAL: Cuto luce la antorcha, Rosangela ama a la 'bicolor' y Korina Rivadeneira luce diminuto bikini en el VAR Bocón

Apura la recarga

El piloto peruano Nicolás Fuchs es recontrachamba, por eso a veces necesita meterse una siesta para recuperar el cuerpo y estar pilas.

Demasiada belleza

Korina Rivadeneira, esposa del piloto Mario Hart, volvió a encender las redes sociales con una espectacular foto en Instagram. No entendemos por qué la imagen generó polémica, pero sí tenemos claro que es maravillosa...

‘Ale’ se emociona

La periodista Alexandra Hörler se emocionó tanto que se comía las uñas al entrevistar al papirriqui de Juan Diego Flores. Nuestra colega la hizo linda y no dejó pasar la oportunidad de meterse un selfie pa’ sus seguidores. Ay qué rico...

‘Cuto’ mete su antorcha

Luis ‘Cuto’ Guadalupe, ex Universitario, se apuntó para llevar la Antorcha Panamericana en su paso por el rico Callao. El bravo no podía más de la alegría y la pasó de lo lindo. Ojalá que también lo veamos alentando a nuestros deportistas en los estadios. Uy xuxa...

Sufren por ‘Despacito’

“Yo sí discrepo con que sea un artista internacional y no uno nacional. Estoy de acuerdo en que debió ser un peruano de todas maneras”, señaló Salim Vera, vocalista de la agrupación Libido, sobre la presentación del cantante internacional Luis Fonsi, como plato principal de la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Por último, Salim Vera resaltó el gran talento que hay en nuestro país y no dudó en preguntarse por qué no se les dio una oportunidad. “Acá tenemos buenos productos musicales, no entiendo por qué tenemos que elegir uno extranjero. Sí (sobre cantar en la inauguración), ¿por qué no nosotros?”, finalizó.

Rosángela quiere la Blanquirroja

La espectacular ‘guerrera’ Rosángela Espinoza, antes relacionada con Carlos Zambrano, invitó a Christian Cueva a que la visite a su circo por Fiestas Patrias para que se gane con su rico show.