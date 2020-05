El ministro de Salud, Víctor Zamora, detalló la vuelta de los deportes a corto plazo. “En primer lugar, son todos los deportes federados. En conjunto con el IPD y el propio Gobierno, consideramos necesario el retorno con cautela y progresiva a la actividad regular. De nuestra parte, como Minsa, nos interesa que las personas regresen a las actividades recreativas y deportivas, por beneficio de la salud mental y física porque el confinamiento afecta ambos puntos”, sostuvo.

Zamora indicó que el protocolo presentado por la Federación Peruana de Fútbol está siendo evaluado por especialistas de bioseguridad. “El deporte rentado tiene un rol económico en la sociedad. En estos momentos no se sabe cuándo volverá el fútbol, yo recibí el protocolo y tengo el mandato de revisarlo. Nos reuniremos con el Minedu y el IPD para ver la aprobación de protocolos”, manifestó en diálogo con GOLPERÚ.

Asimismo, añadió: “Los equipos no van a entrenar. Nos tomaremos dos semanas en revisar el protocolo, las condiciones para el cumplimiento seguirán siendo las mismas, el uso de mascarilla de manera intensa, lavado o prevención de la contaminación (agua y jabón)”.

El, también, galeno se refirió respecto a la posibilidad de juntar a los equipos en la vuelta del fútbol dentro de una región para evitar sobre exposición. “Otra alternativa es concentrar a todos los equipos en un solo lugar y se hablaron de las posibilidad y la epidemia lo definirá”, comentó.

Víctor Zamora no aseguró ni definió que Lima sea la sede principal del reinicio de la Liga 1. “Las consideraciones que hemos tomado para flexibilidades económicas, se da por factores de salud, como es el caso de reducir los contagios. No sugerimos que la actividad se dé en Lima, no somos los indicados para dar indicaciones. El IPD nos señaló sus preocupaciones sobre el reinicio de las actividades internacionales. Fue coincidente que el Gobierno El fútbol, como para mí y muchos, es muy importante. Extraño mucho el fútbol, me gusta ir al estadio muy frecuentemente porque lo veo una actividad familia”, expuso.

