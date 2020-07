El exárbitro Víctor Hugo Rivera reveló en una entrevista que Lionel Messi le regaló su camiseta, en un partido de la selección argentina.

“Él se acercó y me la obsequió. Fue en 2009 jugó Argentina contra Venezuela y era el debut de Diego Maradona como técnico”, dijo para Trome.

Víctor Hugo Rivera contó que fue el propio argentino quien se acercó donde estaba él y le regaló la camiseta. “Cuando acabó el partido me iba al camarín y de pronto apareció, me dio su camiseta y me quedé frío”.

“No lo esperaba. Me saludó y me la entregó. Luego nos volvimos ver en otros partidos y quedó la amistad”, agregó.