Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima, habló acerca de las características que busca el club en los jugadores para que integren el plantel. El dirigente íntimo señaló que están en ese proceso y esperan que no ocurran inconvenientes sobre temas de disciplina.

“Lo estamos construyendo, mientras esté en construcción, capaz que no tenemos una línea única de decir cómo es el jugador de Alianza. Eso se nos ha convertido en un reto muy importante. Estamos con ellos, construyendo lo que es la normatividad de un camerino, te muestra una ruta, un camino y ellos han estado de acuerdo", señaló Víctor Hugo Marulanda en Movistar Deportes.

"Ojalá que no ocurra ningún suceso de indisciplina y que ellos entiendan de la importancia que es vestir la camiseta de Alianza Lima y ser muy profesionales. Eso se ha convertido, para mí, en un reto y ojalá que al final de esta historia podamos decir que el camerino de Alianza no tuvo ningún inconveniente. Estoy seguro que en temas que la gente cuestiona, ojalá que no pase nada y que nosotros tengamos la capacidad de educar y formar para el beneficio de ellos y de la institución”, añadió el dirigente blanquiazul.

¿Existe el perfil del futbolista que tiene que vestir la camiseta de Alianza?



🎙️ #VíctorMarulanda: "Eso lo estamos construyendo y mientras este en ese proceso de construcción capaz que no tenemos una línea única para decir que el jugador de Alianza es así" pic.twitter.com/MBXcLxSL6D — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 18, 2020

Alianza Lima deberá visitar en la siguiente fecha a Ayacucho FC en un duro encuentro. El conjunto ayacuchano ha ganado su único partido de local y fue ante Sport Boys por 2-1, mientras que los blanquiazules lograron un empate en su primera salida de Lima tras igualar 2-2 contra Carlos A. Mannucci y buscará otra victoria para no alejarse de los líderes, Universitario y Alianza Universidad.

También te puede interesar