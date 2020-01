VER, ‘Tarde Celeste 2020’ EN VIVO vía GOL PERÚ, Aquí Sporting Cristal vs. Independiente del Valle EN DIRECTO ONLINE desde el Alberto Gallardo. El equipo de Manuel Barreto realizará su presentación ante su gente este domingo 19 de enero desde las 16:00 horas. Se espera un buen marco de público para recibir al último semifinalista de la Liga 1, que espera tener una buena participación en el campeonato local y que también disputará la fase 2 de la Copa Libertadores 2020. No te pierdas ni un solo detalle a través de la web de ELBOCON.PE, que traerá la transmisión minuto a minuto.

¿Cómo ver GOL PERÚ y seguir Sporting Cristal vs. Independiente del Valle?

Satélite

Movistar TV: Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD)

Cable

Movistar TV: Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD)

Star Globalcom: Canal 14

La previa del partido

Los ‘cerveceros’ tendrán la primera presentación en público en el 2020. Sporting Cristal, comandado por Manuel Barreto, se medirá este domingo 19 de enero al vigente campeón de la Copa Sudamericana, Independiente del Valle.

Antes de pitazo inicial, los hinchas del cuadro rimense que llegarán al estadio Alberto Gallardo quieren demostrar su apoyo incondicional a los refuerzos y jugadores que continúan en el primer equipo.

En la previa, Manuel Barreto habló sobre las incorporaciones: “Cada uno tiene que preocuparse por lo que necesita. Nosotros hemos trabajado para encontrar a los jugadores que sentimos se pueden amoldar a Sporting Cristal. En profesionalismo, en comportamiento, en aprender una manera nuestra de jugar. Después, lo que hagan los demás, no me fijo mucho. Mientras mejores sean los rivales, mejores seremos nosotros”, afirmó el estratega.

Además, Ray Sandoval fue el último jugador en incorporarse al club y dijo lo siguiente: “No había ninguna duda, fue la mejor decisión para mí. Lo que quiero es recuperar mi nivel y poder volver a salir al extranjero. Si he venido acá es para poder tener ritmo y recuperar la confianza que tenía y que me permitió llegar a la selección”, sostuvo el atacante.

Por ahora, Junior Huerto, Carlos Cabello, Ray Sandoval y el ecuatoriano Washington Corozo son los nuevos rostros de Sporting Cristal para la nueva temporada, en la que tendrán Copa Libertadores y Liga 1.

Sporting Cristal vs. Independiente del Valle: horarios del partido

México 15:00 horas

Perú 16:00 horas

Ecuador 16:00 horas

Colombia 16:00 horas

Bolivia 17:00 horas

Venezuela 17:00 horas

Argentina 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

España: 22:00 horas

¿Cómo llegar al estadio Alberto Gallardo?

