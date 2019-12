Universitario vs. Amazon Sky EN VIVO ONLINE vía DirecTV EN DIRECTO por la final del campeonato de fútbol femenino peruano 2019

Universitario vs. Amazon Sky EN VIVO ONLINE | El Campeonato Nacional de Fútbol Femenino llega hoy a su fin y Universitario de Deportes tiene la oportunidad de alzarse con el título nacional y festejar ante su hinchada en el Estadio Nacional Mayor de San Marcos.

Las cremas se enfrentarán a Club Deportivo Amazon Sky de Loreto, escuadra que en sus dos partidos previos de la Etapa Nacional logró imponerse al Real Victoria de Ayacucho (4-2) y a la Stella Maris de Arequipa (1-0). A su vez, Universitario llega sin ningún gol en contra y dos holgadas victorias: ante Flamengo FBC de Junín (5-0) y frente al Juventud Talentos de La Libertad (2-0).

Gran temporada

A lo largo del año, Universitario ha mostrado solidez en su juego, convirtiéndose en el equipo goleador de la Zona Lima con 80 anotaciones a su favor. Mientras que en la Etapa Regional, se proclamó con 21 tantos. Incluso ha permitido que a jugadoras como Xioczana Canales se les abran las puertas para jugar en el extranjero, ya que -terminado el año- alistará sus maletas para irse a España y jugar por el UDC La Cañada de Atlético de la Segunda División de dicho país.

Cabe resaltar, además, que este Campeonato Nacional no solo definirá al mejor equipo del país, sino que también le dará un cupo al campeón a la Copa Libertadores 2020. En el caso de la ‘U’, la última vez que asistió a este torneo internacional fue el 2017, donde se quedó en fase de grupos.

Universitario vs. Amazon Sky EN VIVO | El once titular

El entrenador de Universitario, Juan Pablo Durand, no piensa regalar ni solo un minuto, así que su alineación inicial será la misma de su último partido ante Juventud Talentos, con la finalidad de obtener similar resultado.

Valeria Galecio, Gianella Romero, Even Pizango, Kimberly Flores, Wendy Rivera, Esthefany Espino (C), Scarleth Flores, Cindy Novoa, Jhuliana Chávez, Grecia Vílchez y Sabrina Ramírez son las once jugadoras que entrarán al campo en el arranque. Mientras que en la banca de suplentes, esperarán Bravo, Guzmán, Mauricio, Montalvo, Paita y Sinarahua.

