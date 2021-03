¡Empezamos a vivir! El partido de hoy entre Alianza Lima y Cusco FC en vivo y online marcará la vuelta del conjunto blanquiazul a la primera división luego que en el 2020 descendieran por el pésimo desempeño deportivo que tuvieron en la temporada. Sigue aquí los goles, incidencias y resultado final del duelo que empieza desde las 3:30 pm.

¿Cuándo se enfrentan Alianza Lima y Cusco FC?

El duelo se jugará este martes 30 de marzo y será transmitido por Gol Perú.

¿A qué hora juegan Alianza Lima y Cusco FC?

A continuación te dejamos la hora del Alianza Lima vs Cusco FC según el país en el que vives:

Perú , México, Ecuador y Colombia: 3.30 p. m.

Estados Unidos: 1.30 p. m. hora de Los Ángeles, 3.30 p. m. hora de Texas y 4.30 p. m. hora de Miami

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 5.30 p. m.

España – 9.30 p. m. en Madrid y 8:30 pm en las Islas Canarias

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Italia, Francia y Alemania: 9.30 p. m.

Portugal e Inglaterra: 8:30 p. m. hora de Lisboa

¿Jugará Jefferson Farfán este martes?

No. El delantero de la selección peruana no concentró y no estará presente en el debut de Alianza Lima en la Liga 1.

