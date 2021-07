Universitario venció por la mínima a UTC este domingo por la Fase 2 de la Liga 1, corriendo algunos riesgos sobre el final del encuentro. José Carvallo decidió mal en el inicio de una jugada y Ángel Comizzo lanzó un comentario irónico polémico.

El experimentado guardameta nacional jugó corto con Nelinho Quina sobre los 42 minutos del complemento y el balón terminó en poder del ‘Gavilán del Norte’, provocando molestia en el banquillo merengue.

“¡Saca al equipo José!”, se escuchó desde la zona técnica en plena transmisión del partido, pero no fue todo lo que dijeron al capitán crema.

“Es un genio, arquero de selección, no puede exponernos de esa manera”, comentó Comizzo a sus asistentes, Néstor Pumpido y Juan Pajuelo, según el reportero a ras de cancha de Gol Perú.

Al margen del sobresalto, Comizzo se mostró conforme con la victoria conseguida frente a UTC en el estadio Iván Elías Moreno. “Por momentos se le vio muy bien al equipo”, dijo luego del encuentro.

“Los primeros 20 minutos hubo un dominio total, se sometió al rival en toda la cancha. Luego ellos replantearon y nos contraatacaron fuerte, tenían a jugadores veloces que no son fáciles de controlar”, declaró.

“El primer tiempo salió bien, luego con el ímpetu el juego va cambiando para distintos lados. No crearon situaciones de gol claras. José Carvallo no tapó ningún mano a mano, a excepción de una en el segundo tiempo, con el equipo ya jugado. pero no pasamos sobresaltos”, rescató el DT argentino.