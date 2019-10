Universitario vs. Sport Boys | Ángel Comizzo: "Me sorprendió la convocatoria de Alejandro Hohberg" | VIDEO

El técnico de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo, se refirió a la convocatoria de Alejandro Hohberg a la selección peruana, previo al partido de los cremas frente a Sport Boys.

"Me sorprendió que me llamen a Hohberg hoy a las 08:00 hrs. El equipo no se va a mermar por las bajas. Este grupo lucha contra todo y contra todos. El segundo tiempo fue todo nuestro. No se pudo ganar pero tampoco se perdió", dijo Ángel Comizzo.

Alejandro Hohberg fue llamado a la selección peruana en reemplazo de Yoshimar Yotún y viajará de inmediato a Argentina para unirse a la 'Bicolor' para los partidos frente a Uruguay.

#LoÚltimo | ÁNGEL COMIZZO: "Me sorprendió que me llamen a Hohberg hoy a las 08:00 hrs. El equipo no se va a mermar por las bajas. Este grupo lucha contra todo y contra todos. El segundo tiempo fue todo nuestro. No se pudo ganar pero tampoco se perdió". pic.twitter.com/SbI4Nq1Vas — El Desmarque (@eldesmarqueperu) October 6, 2019

