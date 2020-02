Se estrellaron contra la pared. Fueron tres semanas en las que Universitario ilusionó a sus hinchas con triunfos bien logrados. Sin embargo, ayer, los cremas se olvidaron del manual de don ‘Goyo’ y no encontraron la fórmula para firmar una cuarta victoria. Al frente estuvo César Vallejo, que aprovechó bien los errores, anotó y cerró los circuitos para embolsar las tres unidades en Ate.

Por: Adriana Barrantes

1. Errores mortales

Esta crema tenía como sello no pasar apuros en defensa, pero ante Vallejo, la zaga fue su punto débil. Tras una ‘pelotera’ en el área de Carvallo, Alonso rechaza el balón al sector izquierdo del campo, y este le quedó servido a Vásquez, que se mandó con un golazo. Minutos después, la ‘U’ quedó mal parada luego de un rápido contragolpe ‘poeta’ y el charrúa trabó a Mena .Luego, los trujillanos pudieron aumentar jugando a las espaldas de Guarderas y Barreto.

2. No entró nunca

La tuvieron Hohberg, Quintero, Corzo, Urruti, Dos Santos y Alfageme, pero la pelota se estrelló en el poste o pasó cerca y se fue diciéndole algo a la portería de Rabines. Con el 2-0, la ‘U’ tardó en volverse a meter en el partido, pero cuando lo hizo, jugó lejos del campo de Vallejo. Con remates de larga distancia, cabezazos y a empujones, los merengues buscaron el gol, pero su suerte estaba echada y el arco ‘poeta’ no se abrió.

3. Faltó el cerebro

La ausencia de un armador en el mediocampo le pasó factura a los cremas. A Barreto y Guarderas le quedó grande el campo y no encontraron el camino para llegar con peligro al área rival. En defensa, dejaron espacios. Para los últimos 45’, Millán saltó al verde, pero no lo hizo bien y estuvo ausente. El ‘Mago’ no apareció cuando se le necesitó y lejos de ser una solución para Pérez, fueun dolor de cabeza por su poca presencia.

4. Pelotazo sin ideas

Don ‘Goyo’ mandó su artillería pesada en el complemento -terminó jugando con cinco en ataque-, pero con el correr de los minutos, Universitario se desesperó y jugó al pelotazo. Pasada la mitad del campo ‘poeta’, los cremas reventaron los balones y la mayoría de centros fueron rechazados por la defensa trujillana. La ‘U’ se olvidó de jugar al fútbol que ensayó durante las tres primeras fechas y simuló ser un equipo improvisado que no sabe qué hacer con el balón.

5. De la mano de Chemo

Por segundo año consecutivo, la ‘U’ cae en casa frente a la César Vallejo de ‘Chemo’ del Solar, quien se ha convertido en su verdugo. El 2019, fue un 0-4 por la fecha 12 del Apertura y anoche, dos ‘pepas’ con las que acabaron con la racha de tres triunfos al hilo de los comandados por Gregorio Pérez. El técnico poeta aprovechó los errores de los merengues y solo le bastó darle dos golpes para tumbárselo.