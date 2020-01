Universitario vs. Cerro Largo | Gregorio Pérez espera regalarle un triunfo a los hinchas mientras mira de reojo a Carabobo

Casi inexpresivo y manteniendo los dos pies sobre la tierra. Así llegó al Perú el técnico Gregorio Pérez, tras su gira por Argentina en el Torneo de Verano, en donde Universitario de Deportes se midió contra Huracán y Boca Juniors.

Para el ‘Goyo’ dichos encuentros son un periódico de ayer. Sus fuerzas están concentradas en la ‘Noche Crema’, en el que enfrentará a Cerro Largo de Uruguay. Pero más que soñar con mostrar un gran juego en el Monumental, el ‘Maestro’ quiere regalarle un triunfo a cómo dé lugar a los hinchas, a quienes destacó por hacer malabares para ir al estadio.

“Tenemos un gran respeto porque sabemos lo que representa la ‘Noche Crema’, es una fiesta para los hinchas que hacen un esfuerzo grande por llenar el estadio. Sin embargo, son conscientes de lo que tenemos”, aclaró de saque el DT, quien no prometió poner a lo mejor de su plantel debido a la proximidad del estreno en la Copa Libertadores.

“Al otro día vamos a viajar a Venezuela y venimos de un gran desgaste, no solo de partidos sino también de trabajo. Estos duelos dejan futbolistas sentidos y no queremos arriesgar”, explicó el DT de Universitario en referencia a los jugadores sentidos que tiene en la actualidad y que posiblemente no jugarán hoy.

Confianza plena

De otro lado, Gregorio Pérez se mostró seguro en que su equipo llegará al cien por ciento al debut contra Carabobo. “Para mí va a llegar bien y tiene que llegar bien porque esa es la realidad. Comienza ahí, diríamos, los partidos oficiales e importantes, tanto a nivel internacional como local”, remarcó.

Hohberg, duda para la Copa

Fue extraño no ver a Alejandro Hohberg frente a Boca Juniors, pero había una razón: volvió a sobrecargarse en la pantorrilla derecha y, por precaución no disputó ni un minuto. Sin embargo, el propio técnico crema dejó entrever que no es segura la titularidad del ‘Enano’ hoy en la ‘Noche Crema’ y el martes en el debut de la Copa Libertadores. Igual, lo esperarán hasta el final.

