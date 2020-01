El delantero de Universitario de Deportes, Jonathan Dos Santos, aseguró que le gustaría anotarle a Carabobo en el partido de vuelta por Copa Libertadores este martes.

Universitario de Deportes recibirá este martes a Carabobo de Venezuela en el estadio Monumental por el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores. Recordemos que la ida quedó 1-1.





➡🎬 #UnaIlusiónEnMarcha | Continuamos con nuestro segmento Ping Pong Crema, hoy como invitado está nuestro delantero Jonathan Dos Santos.#YDaleU pic.twitter.com/i2X2YaKJ2N — Universitario (@Universitario) January 27, 2020

Así respondió Jonathan Dos Santos el ‘Ping Pong Crema’

1. Jonathan, ¿un apodo?

- “Jonathan, no más”

2. Tu gol inolvidable fue contra...

- “Contra Peñarol. Rechazo de zaguero, se la bajo al volante, a [Marcelo] Saracchi y me la devuelve hacia el medio, y sobre la media luna remato cruzado. Fue un golazo que no me voy a olvidar”

3. ¿Libertadores o Champions?

- “Champions”

4. ¿Mourinho o Guardiola?

- “Guardiola”

5. El mejor jugador uruguayo que viste es...

- “Forlán”

6. El fútbol para ti es...

- “Pasión”

7. ¿'Hat-trick’ o gol al último minuto?

- “Hat-trick”

8. ¿Luis Suárez o Edinson Cavani?

- “Lucho”

9. ¿Tequila o pisco?

- “Como no tomo, no lo he probado”

10. ¿Verano o invierno?

- “Verano”

11. ¿A qué arquero te gustaría anotarle un gol?

- “El martes, a Carabobo”.

