Universitario vs. Boca Juniors

El rival es un plus para los hinchas, pero ver a Universitario de Deportes jugar un torneo en tierras extranjeras sabe mejor. Es por eso que en el estadio Bicentenario de San Juan se prevé que miles de hinchas lleguen hoy a abarrotar el recinto en el duelo ante Boca Juniors, que también tendrá el apoyo de su hinchada.

Varios fanáticos del Perú, así como de ciudades y países aledaños, están desde hace varios días y otros han llegado recién para alentar al club de sus amores. Universitario de Deportes estará respaldado por su gente en suelo argentino.

A taparles la Boca

Así no más un equipo peruano no juega frente a Boca Juniors. Y a pesar de que no es un partido oficial, sino amistosos, en Universitario de Deportes están con los ánimos por los cielos para demostrar de qué están hechos y, de paso, aguarle la fiesta a Miguel Ángel Russo, técnico ‘xeneize’, que hará su gran debut en su vuelta al equipo de la ribera desde el 2007, cuando tuvo su última etapa exitosa en el azul y oro.

Universitario, que tuvo ayer doble turno en San Juan -ciudad donde se disputa el Torneo de Verano-, llegan entonados a dicho duelo gracias al triunfazo que sacaron frente a Huracán. Sin embargo, no se confían, ya que Boca Juniors querrá arrancar el 2020 con el pie derecho.

La única variantes que realizaría el técnico Gregorio Pérez respecto al que venció al ‘Globo’ sería el ingreso de Donald Millán por Rafael Guarderas, por lo que la ‘U’ pasaría del 4-3-3 al 4-2-3-1.

Hambre de triunfos

Sin Esteban Andrada por lesión, Marcos Díaz se parará delante de los tres palos ante Universitario de Deportes. Russo y compañía anhelan ganar para iniciar el 2020 con una sonrisa que les dure hasta fin de año.

