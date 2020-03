Gregorio Pérez y Pablo Bengoechea mantienen una cercana relación desde su época en Peñarol, donde fueron partícipes del último quinquenio del ‘Manya’. Ahora, como entrenadores de Universitario y Alianza Lima -respectivamente- vivirán su primer enfrentamiento desde un banquillo este domingo 8 de marzo en el clásico del fútbol peruano.

Gregorio Pérez sobre Pablo Bengoechea | Video: UCI Noticias

Eso sí, el técnico blanquiazul deberá disputar la Copa Libertadores 2020 ante Nacional este jueves 5 de marzo: “Es mi amigo y yo le deseo lo mejor. No contra la U, yo le deseo lo mejor a él, eso Pablo lo tendrá que tener muy en cuenta”, afirmó Gregorio Pérez en entrevista con UCI Deportes.

Además, habló sobre las comparaciones con Pablo Bengoechea: “Bueno que me tengan como referente sí, discípulo no. Creo que él tiene su propia impronta, lógicamente que todos saben la gran relación que tenemos hasta familiar, lo hemos dicho uno y otro. No me gusta hablar de cosas que no se sabe que puede pasar, me gusta hablar sobre hechos concretos, y bueno una vez que termine el partido vamos a determinar qué fue lo que más predominó”, añadió el técnico crema.

Finalmente, Gregorio Pérez habló sobre lo que será el duelo del domingo: “Los partidos hay que jugarlos y los clásicos sí hay que ganarlos. Ojalá que nos toque a nosotros, eso no quiere decir que no tenga respeto por el rival, sus jugadores, su técnico, pero lógico que el deseo es que gane la 'U'. Y siempre es lindo ganar, es así. Son 90 minutos de fútbol que nosotros como profesionales y responsables del trabajo que hacemos cada uno vamos a defender la causa que nos corresponde, sin embargo no más de eso. Son 90 minutos de fútbol y la relación y la amistad va a seguir”, sentenció el técnico crema.

También te puede interesar