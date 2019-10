​Universitario - Vallejo | Chemo del Solar: "Espero que el arbitraje, ante la 'U' sea imparcial"

En la previa del partido entre Universitario de Deportes y César Vallejo en Trujillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura, el técnico del conjunto trujillano 'Chemo del Solar aseguró que se siente identificado con las palabras de Pablo Bengoechea sobre el arbitraje.

"Me uno a las palabras de Bengoechea. Espero que salga campeón el que menos se ha beneficiado de errores arbitrales. Espero que el arbitraje, ante Universitario sea imparcial", dijo 'Chemo' del Solar en RPP.

"A lo largo del año, lo he escuchado a Pablo, Ángel, Vivas. A nosotros no nos dan tanta bola. Yo me he sentido perjudicado en muchos partidos, por ejemplo, contra Sport Boys, en donde nos cobraron un penal y nos anularon un gol. Yo no creo en la mala fe, pero se equivocan", añadió.

Universitario de Deportes visita este domingo 20 de octubre a César Vallejo en el Mansiche de Trujillo desde las 4:00 p.m., por la fecha 12 del Torneo Clausura.

