Sale el ‘Mudo’, entra Alonso. En Universitario de Deportes voltearon rápido la página sobre el melodrama que estaba armando Alberto Rodríguez con su renovación. Tras anunciarse que no seguirá en la ‘U’ el domingo por la noche, el lunes amaneció en tienda crema con un nombre de quien llegará a jugar de zaguero con perfil derecho. Se trata del uruguayo Federico Damián Alonso, quien militó durante todo el 2019 en el club Cerro Largo.

Las buenas relaciones con el equipo charrúa habrían facilitado las negociaciones entre Universitario de Deportes y el jugador, que tiene 28 años de edad y ya suma experiencias en el fútbol de Ecuador, Venezuela y México. Alonso fue compañeros de Jonathan Dos Santos en Cerro Largo y acabó la temporada 2019 jugando 29 partidos (28 de titular) y anotando un gol.

“Yo me caracterizo por tener buen juego aéreo y tratar de ir a todas las pelotas. Me considero rápido y muy agresivo en la marca. Por ahí ‘tiempista’ y dependiendo de lo que me diga el entrenador también puedo salir jugando, pero eso lo definiremos en los trabajos de pretemporada”, adelantó ayer el zaguero a RPP.

Viajará al toque

En propias palabras del defensor charrúa, hoy estaría arribando a Lima para meterse de lleno en la pretemporada crema, que hoy solo tendrá entrenamiento por la mañana.

“Todo está muy bien encaminado, incluso hablé con Gregorio Pérez. Estamos un poco ansiosos ya por los pasajes para poder viajar. Me entregaré al máximo para rendir bien y dejar contenta a la afición. ¿Por cuánto tiempo es el contrato? Por un año”, sentenció.