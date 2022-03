La principal barra de Universitario de Deportes, Trinchera Norte, amenazó a los grupos que estuvieron en el estadio Monumental el fin de semana y llevaron carteles criticando el fichaje de Andy Polo por el club crema.

“Recalcamos firmes el papel importante de la mujer crema, quien cumple con el objetivo de alentar y seguir a nuestro club, también haciendo presencia fuerte cuando se ha tenido que reclamar la justicia por los colores que llevamos en el corazón”, aseguró la barra en un comunicado.

“Esto ha sido tergiversado por alguna agrupación con fines que no va en busca de un beneficio para Universitario, sino con intenciones personales o de ideologías que no son compartidas por la totalidad de la hinchada crema”, añadieron.

“Rechazamos rotundamente que se utilice nuestra tribuna para fomentar la desunión de todos los presentes y querer implantar ideas que no van enfocadas a ningún beneficio por la U. También rechazamos a las agrupaciones y personajes de Gremco que ante esto se quieren colgar para aprovecharse y dañar el camino y orden que está llevando la institución”, indicaron.

“Estaremos atentos ante estos hechos para que no se repitan y tomaremos medidas necesarias, ya que temas personales y ajenos que no tengan que ver con Universitario no tendrán espacio en nuestra tribuna”, finalizaron.

El fichaje de Andy Polo viene siendo fuertemente criticado por algunos sectores de la hinchada de Universitario, tras las denuncias de su esposa por agresión y abandono a sus hijos. Sin embargo, Universitario aseguró que no hay nada legal que impida la contratación del futbolista y lo ficharon por toda la temporada 2022.

Mujeres hinchas de Universitario se oponen a la contratación de Andy Polo, denunciado por agresión contra su esposa, en el Estadio Monumental.#Universitario #AndyPolo #ViolenciaDeGenero #8M pic.twitter.com/g3Aa3mVS6D — La Quinta (@La_Quinta___) March 13, 2022