La conductora de televisión y exfutbolista Talía Azcárate mostró su indignación a pocos días de la participación de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores Femenina. Ella aseguró que las jugadoras del cuadro crema no tienen maletas para viajar.

A través de su cuenta de twitter, Talía Azcárate pegó con todo al cuadro crema que se prepara para jugar la Copa Libertadores Femenina.

“Me pueden explicar como el equipo que nos representa en @Libertadores en este caso la “U” en el fútbol femenino, no tiene maletas para poder viajar?????? De verdad, que tristeza”, tuiteó Talía Azcárate.

Eso no es todo. La conductora reveló otros dramas que pasan las futbolistas de Universitario de Deportes. “Las chicas de la “U” viajan el 2 de Marzo por @Libertadores, siendo su último partido el 11 de Mar con viáticos de 100$ en total. Muchas de ellas no tienen maletas para viajar, y @Universitario no se las da”, reveló.

Además, reveló que la administración temporal que dirige los destinos de Universitario de Deportes busca descontarles el 25% de su sueldo de los días que trabajaron vía zoom. Por último, pidió que no amedrenten a las futbolistas.

