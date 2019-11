¿Llegará a la U? Universitario quiere armar un plantel con jugadores de calidad para afrontar la fase previa de la Copa Libertadores y así poder clasificar de fase, el equipo ‘merengue’ padeció de goles en el Torneo Clausura tras la salida de Germán Denis y por ello, ahora busca un '9′ que de la talla.

El nombre que suena fuerte en la U es el de Sebastian La Torre, el atacante de Cantolao ha manifestado su deseo de vestir la camiseta ‘crema’ en la próxima temporada y así poder disputar un torneo internacional con el cuadro ‘merengue’.

“Sería un sueño hecho realidad llegar a un equipo grande como Universitario de Deportes por la hinchada, por lo que pone, por la garra, sería muy lindo llegar y jugar una Copa Libertadores con ellos”, declaró en el canal de YouTube de ‘Toque y Gol’

Asimismo, el delantero peruano de 21 años señaló que su juego se asemeja a Universitario: “Soy un nueve característico, estar metido en el área, eso pide el hincha, vamos a ver si se da la oportunidad de llegar a la U, dejar todo en la cancha y ofrecerle goles”, agregó.

Finalmente, La Torre fue consultado sobre la hinchada crema y dijo que algunos ya le escriben por redes sociales y le piden que llegue a Universitario: “Los hinchas me escriben y me piden por redes. Eso me da la tranquilidad y confianza de poder llegar a la U”, finalizó.

