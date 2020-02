Fin de la historia entre Sebastián Enciso, Racing Club de Avellaneda y Universitario de Deportes. El juvenil deberá volver al club crema luego de una buena comunicación con el director de menores del club argentino, Miguel Gomis, tal y como lo explicó Jean Ferrari en su cuenta de Twitter.

"Listo, buena comunicación con el director de menores de Racing Miguel Gomis, ahora a esperar que el futbolista regrese y poder conversar con él y sus familiares, los representantes que lo llevaron tendrán que dar alguna explicación, acá hay un tema que rompieron, sobre todo el N 5″, publicó Jean Ferrari a través de su cuenta de Twitter.

¿A qué se refiere Ferrari con el código 5?

“El agente de jugadores deberá, en cualquier caso, respetar los derechos de sus socios de negocios y terceras partes. En particular, deberá respetar las relaciones contractuales de sus colegas de profesión y se abstendrá de realizar cualquier acción destinada a persuadir a los clientes de abandonar a otras partes”, es lo que indica la norma número 5 publicada por el gerente deportivo de Universitario.

La palabra de Sebastián Enciso

En comunicación con Depor, Sebastián Enciso afirmó lo siguiente: “El señor Jean Ferrari no me ofreció contrato, a pesar de todo lo que yo di a Universitario, y sí lo hizo con otros jugadores del club. Me sentí lastimado y por eso tomé la decisión de irme a Racing de Avellaneda", expresó el jugador, que ahora deberá volver al club crema.

