A inicios de 2017, un futbolista uruguayo llamado Rodrigo Chocho llegó a Lima y se puso la camiseta de Universitario de Deportes asegurando que llegaba a una “prueba” con el cuadro crema, sin embargo, el club desmintió la versión del zaguero.

“Para mí sería un gran paso en mi carrera. El ‘Puma’ Carranza sabe de mí por suerte, espero que todo saga bien. Estoy muy contento de estar acá”, dijo el uruguayo en su llegada a Lima.

Sin embargo, Rodrigo Chocho no tenía nada pactado con Universitario de Deportes y la administración del club desmintió algún acercamiento con el futbolista.

“Chocho, no es parte del club, ni está contratado, ni ha venido a prueba. No hay ningún acercamiento con este jugador. Nosotros nos hemos enterado por la web”, señaló en su momento Universitario de Deportes.

Por su parte, Rodrigo Chocho dio la versión de su historia y señaló que su representante fue quien le dijo que iba a pasar la prueba con Universitario.

“Todo lo que hoy comuniqué fue lo que me comunicó mi empresario. Incluso lo del contacto con el ‘Puma’ (Carranza). Yo no hablé nada directo con nadie. (…) No tengo más que decir. Lo que hoy conté y dije (en el aeropuerto) fue lo que mi empresario me dijo. Es más, yo mismo me pagué el pasaje buscando una oportunidad”, afirmó después.

“Yo no esperaba a la prensa. Nunca lo imaginé. No quiero quedar como que exigí o inventé algo. Por eso, cuando me preguntaron cuántos días era la prueba, no respondí, porque no lo sabía”, agrego.

