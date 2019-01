Universitario reclamará el 50% del pase de Christofer Gonzales sino irá al TAS

Lucharán hasta el final. Luego de la transacción de Christofer Gonzales a Sporting Cristal por Colo Colo, el conjunto de Universitario viene evaluando si dicha venta, pertenece en algún porcentaje a los merengues, pues en los últimos días, Germán Leguía dio a conocer parte de la clausula que se pactó en el 2015.

Ahora, el administrador crema, Carlos Moreno, señaló que reclamarán hasta el 50% del dinero porque existe la posibilidad de reclamar. "Existe un contrato en Universitario por la transferencia de Christofer Gonzales, en donde nos asiste la posibilidad de reclamar el 50 por ciento de los derechos económicos y, por tanto, haremos valer nuestra posición", declaró en Radio Ovación.

Asimismo, Moreno dijo que piensa que la situación se debió considerar en el contrato que ahora firmó Sporting Cristal y Colo Colo. "Si no lo hicieron pienso que no se actuó de la mejor manera", agregó. Por otro lado, Moreno y Universitario mantienen firme su posición de ir al TAS en caso no se resuelva el problema.

"Nosotros todavía no hemos conversado con los directivos del club chileno pero, en caso no haya acuerdo, acudiremos al TAS, en donde se tiene que resolver este conflicto de intereses", finalizó la 'cabeza' del cuadro merengue.

