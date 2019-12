El defensa de Universitario de Deportes, Christian Ramos, aún no renueva con el cuadro crema, pese al interés del club por contar con él para la próxima temporada.

Raúl Leguía señaló que ya había un acuerdo para que Christian Ramos renueva con Universitario de Deportes, pero no fue a firmar su contrato.

“Estamos esperando la firma de (Christian) Ramos. Si mañana no hay solución, se aplicará el plan 'B'. No sabemos si es que tiene otra oferta y, si es así, lo tiene que comunicar al club. Lo llamamos para renovar y estuvo de acuerdo, pero después no vino”, dijo Raúl Leguía en Las Voces del Fútbol.

Recordemos que Christian Ramos llegó a Universitario de Deportes en la segunda mitad de 2019 y fue pieza fundamental para que el cuadro crema pelee el Torneo Clausura hasta la última jornada.

