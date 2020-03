Lo desmiente. Raúl Leguía manifestó que no es cierto que se hayan abonado los salarios del mes de febrero de los trabajadores administrativos de Universitario de Deportes, tal como lo afirmó Carlos Moreno.

“Este señor es un mitómano y es falso que se haya pagado a la gente administrativa desde febrero. Este señor, por un tema con Coril, no se ha podido todavía pagar los sueldos de febrero y ahora marzo. No le da la gana porque según Coril él es el administrador pero eso no es así. Estamos en ese problema, no se ha pagado pero él sí lo primero que ha hecho es cobrarse, no tiene nada de ética ni de moral, se cobró él y empezó a pagarle a los abogados que se metieron al Monumental y han sido denunciados”, señaló Leguía a Radio Ovación.

Por otro lado, manifestó sobre los haberes del plantel crema con respecto al mes de marzo.

“Se tiene que pagar, le hemos pasado a Coril los pagos que se tienen que hacer, esperemos que ya levanten el tema y nosotros sigamos administrando el club como debe ser", agregó.

Finalmente dejó en claro que a pesar de que Gregorio Pérez se encuentre en Uruguay, el club merengue mantiene comunicación con el DT uruguayo. “A través de Jean Ferrari hay una comunicación perenne, él es un profesional”.