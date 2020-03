Sin pelos en la lengua. Luego de las declaraciones que Carlos Moreno, administrador entrante de la ‘U’, dio a EL BOCÓN, Raúl Leguía no se quedó de brazos cruzados y nos aclaró varios puntos en exclusiva.

¿Es verdad que Moreno propició una reunión entre ellos y ‘Solución y Desarrollo’, pero ustedes patearon el tablero?

Este señor es mitómano. Miente con una facilidad espantosa. La reunión la hicimos a través de un tercero para que nos entregue (el club), porque con las cartas notariales no había respuesta. Este señor se negaba a entregarnos el club. Lamentablemente era una mecida de él. La junta fue el 22 de julio y entramos recién en setiembre con copia certificada del acta, a diferencia de él.

¿Qué descubrieron cuando entraron?

Que se llevaron los activos, la información, la clave SOL, el tema de las redes sociales. Para nosotros no fue fácil. Hemos hecho las denuncias respectivas, están en proceso.

Carlos Moreno señaló que han desfalcado el club, ¿es cierto esto?

Si él dice que hemos desfalcado, que presente esos documentos a Indecopi. Yo puedo decir que el señor es un ‘topo’ de Gremco. Él le sirve a Gremco para que esta empresa haga lo que quiera, como vender los activos. Ya lo dijo: “Quién se va a rasgar las vestiduras en la venta del ‘Lolo’”. A ver que lo intente.

Pero, Carlos Moreno mencionó que no recibe órdenes de Gremco…

Bien fácil. Te voy a enviar un correo donde Bernhard Berendsohn, gerente general de Gremco, le dice: “Oye, hasta cuándo voy a esperar el informe que me han prometido o quieren que yo vaya”. Eso es uno y tiene varios. El que administraba la ‘U’ era Gremco con Berendsohn a la cabeza. Son pruebas de todos los ilícitos como administrador. ¿Por qué no presenta documentos de ese desfalco?

También mencionó que algunos sponsors fueron maltratados por su administración…

Con Caja Huancayo debíamos cerrar el contrato muy ventajosamente, casi en un 40 o 50 por ciento más. Cuando pasó este tema del cambio de Administración, ¿qué hizo Moreno? Envió cartas notariales a esta empresa, a Marathon, al consorcio, y a todas diciendo: “No hagan ningún contrato con ellos porque ya no son administradores”. ¿A quién perjudican? A la ‘U’.

¿Qué hicieron ustedes?

Les dijimos que mientras haya una transferencia de administración, el club Universitario es una empresa en marcha, y como tal, el que firma los contratos es la ‘U’, no lo hace ‘Solución y Desarrollo’ o Moreno, es la ‘U’. Entonces le hemos dicho a Caja Huancayo: “Si (Moreno) no te enseña una copia certificada de Indecopi y su inscripción a Registros Públicos, lo que nosotros vamos a hacer es quitarte de la camiseta”.

¿Hasta cuándo están dispuestos a esperar?

En el clásico, si es que no hay la firma respectiva, procederemos a no ponerlo en el pecho. Las otras marcas han reaccionado. No es maltrato, sino cumplimiento de contrato de palabra. Eso está pasando con Caja Huancayo.

¿Y esto lo ha ocasionado Carlos Moreno?

Ahí está la carta notarial que le envió a Caja Huancayo. Dice que nosotros no somos administradores. Nosotros de buena voluntad hemos dejado que esté sin que firme el contrato, pero ya no.

Carlos Moreno también recalcó que cuando ellos estuvieron en la ‘U’, redujeron la deuda corriente hasta en ocho millones…

No sé si reírme. Este tipo es un mitómano profesional, porque él no dijo nada cuando nosotros presentamos los estados, una auditoría que dice que la deuda corriente aumentó a 40 millones de soles. No lo digo yo, están en Indecopi las cuentas. Dice tantas cosas este tipo. Es un ‘topo’ de Gremco.